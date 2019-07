Fuscaldo – Apre il primo Punto d’Incontro “Mario Occhiuto Presidente”

Condividi

Verrà inaugurato domani sera, venerdì 12 luglio alle ore 21,30 a Fuscaldo il primo punto d’incontro dei “comitati Mario Occhiuto presidente”. Si tratta di un luogo non solo di aggregazione, ma anche di discussione e confronto sui temi legati al programma di Occhiuto presidente. La scelta di inaugurare un punto di incontro nella cittadina del Tirreno cosentino non è casuale ma si allinea a quelle che sono le linee guida del programma elettorale di Occhiuto, in particolar modo nella scelta di valorizzare i luoghi di interesse storico della nostra Calabria e dare un nuovo impulso al turismo. Fuscaldo, infatti, è una città dalla tradizione ultramillenaria che unisce alle tante bellezze storico artistiche anche quelle naturali legate soprattutto al suo mare. Le origini della cittadina risalgono infatti al V secolo ed è zeppa di monumenti e luoghi d’interesse, a partire dalla Chiesa Matrice che risale al 1166. Il luogo ideale, insomma, per parlare di nuovi percorsi di turismo sostenibile. Il taglio del nastro verrà affidato a Mario Occhiuto, accompagnato dall’Assessore alle Attività economiche e produttive di Cosenza, Loredana Pastore e dal consigliere comunale di Cosenza, Gisberto Spadafora.