Emergenza incendi, siglato accordo tra Vigili del fuoco e Parco della Sila

Intesa tra la Direzione regionale dei vigili del fuoco e il Parco nazionale della Sila per fare fronte all’emergenza incendi. L’accordo e’ stato sottoscritto, alla presenza del prefetto di Cosenza, Paola Galeone, dal direttore regionale dei Vigili del fuoco, Oliverio Dodaro, dal commissario straordinario del Parco, Francesco Curcio, e dal Comandante provinciale dei vigili, Massimo Cundari. “L’intesa – e’ scritto in un comunicato della Prefettura – s’inserisce nell’ambito della sinergia tra istituzioni, al fine di promuovere e migliorare l’efficacia degli interventi mirati alla lotta agli incendi boschivi nel periodo di ‘grave pericolosita” mediante azioni il piu’ possibile tempestive di squadre Aib. L’Accordo stipulato ha per oggetto le attivita’ che afferiscono al Piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi nel Parco nazionale della Sila ed in particolare il potenziamento del dispositivo deputato alla lotta attiva contro gli incendi boschivi mediante l’impiego di risorse e personale dei vigili dei fuoco”.

“Il dispositivo – riporta ancora il comunicato – formato da cinque vigili del fuoco, sara’ dislocato nella sede legale ed amministrativa dell’ente Parco nazionale della Sila a Lorica ed operera’ in via esclusiva, per un totale di trenta giorni, non necessariamente consecutivi secondo le particolari condizioni, anche di tipo climatico, nel territorio dell’area protetta, fatti salvi casi di particolare emergenza. “Il prefetto Galeone – e’ detto ancora nel comunicato – si e’ dichiarata molto soddisfatta per l’iniziativa messa in atto, evidenziando, infatti, che ‘l’intesa sottoscritta rafforza la collaborazione ed intensifica l’attivita’ di cooperazione tra enti il cui obiettivo e’ la salvaguardia del territorio provinciale'”.