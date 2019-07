Costituita la rete d’impresa “Calabria in Guscio”

Condividi

Si è costituita presso il notaio a Cosenza la rete di impresa Calabria in Guscio, per la concretizzazione del progetto ambizioso per la produzione di nocciole voluto dalla CIA Agricoltori Italiani della Calabria.

Questa rete andrà a sottoscrivere il contratto di filiera con il colosso internazionale Ferrero e le nocciole calabresi, atte ad essere utilizzate per la realizzazione di prodotti della multinazionale a base del pregiato frutto in guscio. Quello di CIA Agricoltori Italiani della Calabria è un intento che parte da lontano e dopo un’ attenta programmazione si sta giungendo, attraverso suddetta l’iniziativa, alla concretizzazione dello stesso. Erano presenti all’incontro il Presidente di CIA Agricoltori Italiani di Calabria Nord – Luca Pignataro, il Direttore di CIA Agricoltori Italiani di Calabria Nord – Davide Vena, Franco Belmonte – Direttore di CIA Agricoltori Italiani della Calabria, Mario Caligiuri, in rappresentanza dell’Azienda Torre di Mezzo, partner importante del progetto, insieme alla società Kalnut, capofila della rete stessa. I vertici di CIA Agricoltori Italiani della Calabria esprimono immensa soddisfazione per il risultato ottenuto, che risponde ad una elevata richiesta della materia prima proveniente dall’industria dolciaria che si avvarrà dell’utilizzo delle nocciole calabresi.