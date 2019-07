Cosenza – Al Castello Svevo la magia musicale degli Hooverphonic

Condividi

Nella splendida cornice del Castello Svevo per la seconda data del “Be Alternative Festival”, l’unica data della band belga Hooverphonic che, con i loro successi indimenticabili come “Mad about you” e “Anger never dies”, ieri sera hanno letteralmente fanno impazzire il pubblico.

Una serata indimenticabile, magica aperta dai calabresi Kinte nuovo progetto neo soul della scena musicale cosentina, che con la loro presenza testimoniano uno degli obiettivi del festival: portare in città grandi nomi della musica internazionale e nazionale riuscendo però a ricavare anche uno spazio per i progetti emergenti. A seguire, il warm up a cura del dj e producer Fabio Nirta.

Poi, la scena è tutta degli Hoverphoonic che, ad oggi, annoverano 5 dischi di platino e 8 dischi d’oro. La band riesce dal vivo a tradurre con straordinaria eleganza la complessità della loro musica, tra atmosfere sognanti e pop energico.

In Italia, gli Hooverphonic sono in tour per presentare dal vivo “Looking For Stars”, album che ha sancito il tanto atteso ritorno sulle scene e l’arrivo della nuova cantante, la diciottenne Luka Cruysberghs, vincitrice di “The Voice Of Flanders 2017”, di cui Alex Callier, leader e produttore della band, ne era coach.

Il pubblico è ammaliato da quelle atmosfere e da quel mix di suoni ben costruito che sancisce il successo del “Be Alternative Festival” organizzato e promosso da “Be Alternative Eventi” grazie al sostegno della Regione Calabria e con il patrocinio del Comune di Cosenza.