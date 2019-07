Ciro Giustiniani da Made in Sud ai Laghi di Sibari

Condividi

Da Made in Sud ai Laghi di Sibari, con un carico di risate.

Dopo la prima, affollata edizione dell’Expo canina, andata in scena domenica scorsa al Centro Commerciale, entra nel vivo il cartellone estivo curato dall’associazione “Laghi di Sibari”. Prossimo appuntamento quello di giovedì 25 Luglio, quando sul palco dell’anfiteatro dell’Esplanada salirà Ciro Giustiniani, una delle colonne di Made in Sud, la talentuosa trasmissione televisiva in onda su Rai 2. Nato a Napoli nel 1979, con una formazione teatrale di base, Giustiniani approda alla comicità nel 2000. Nel 2007 arriva la vittoria del Premio Charlot. Segue il debutto sul grande schermo, con parti in film noti ed apprezzati come Il principe abusivo e Colpi di fortuna, per citare i più recenti. Ha scritto anche un libro, Per mia madre sorridere era già italiano, ma ha conquistato il pubblico soprattutto con i personaggi portati in scena a Made in Sud, da san Gennaro all’operaio di Pomigliano a don Ciro boss delle cerimonie. Macchiette e situazioni che saranno magna pars dello spettacolo sibarita, il cui inizio è previsto alle 21.30, con ingresso gratuito.

L’estate dei Laghi di Sibari, secondo la programmazione predisposta da AssoLaghi, proseguirà già nel week end, con il Sibari art Festival organizzato dalla Mongolfiera Editrice (sempre nell’anfiteatro dell’Esplanada) da venerdì 26 a domenica 28 Luglio. Seguiranno altri eventi: il programma completo è disponibile sul sito www.associazionelaghidisibari.it e sulla pagina fb dell’Associazione. Spiccano, tra gli altri, le serate del cabaret: attesi ai Laghi, sempre da Made in Sud, Peppe Iodice (8 Agosto), Salvatore Gisonna (11 Agosto), Paolo Caiazzo (18 Agosto).