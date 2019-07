Cariati (CS) – L’evento popolare “Passeggiata del cuore”

Condividi

L’evento popolare della “Passeggiata del cuore”, giunta alla decima edizione è divenuto, ormai, un avvenimento atteso dai soci e dai simpatizzanti degli Amici del Cuore di Cariati.

La manifestazione organizzata dall’associazione “Gli Amici del Cuore” di Cariati, domenica 7 luglio 2019, ore 18:30, avrà questo programma: I soci e i simpatizzanti, si troveranno nella villetta Lavoratori del Mare e, dopo aver indossato la maglietta e il cappellino dell’associazione, percorreranno tutto il lungomare, l’area portuale fino al Santuario di San Cataldo, per poi tornare alla volta del campo sportivo. Alla fine della passeggiata sarà offerto, a tutti i partecipanti, il tradizionale buffet di frutta di stagione, con “La musica e le canzoni del Cuore” di Federico.

Il dott. Nicola Cosentino, cardiologo dell’Ospedale di Cariati e consulente degli Amici del Cuore, ha dichiarato, poi, “Con questa manifestazione che facciamo ogni anno, vogliamo ricordare all’inizio della stagione estiva che è quella più proficua e più utile per fare movimento e per pensare, oltre che alle vacanze, anche alla propria salute. Il movimento è benessere, il movimento è salute innanzitutto del cuore. La prevenzione delle malattie cardiovascolari si fa soprattutto con l’attività fisica. Bisogna insegnare queste cose ai nostri ragazzi. Tutti dobbiamo praticare queste attività per essere di esempio agli altri”.