Condividi

Una persona è stata investita da un Frecciabianca 8863 partito da Reggio Calabria e diretto a Roma Termini.

Il fatto è avvenuto nel territorio di Praia a Mare, nel Cosentino. Sul posto ci sono le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente ferroviario e i vigili del fuoco. Presente anche il magistrato di turno per i rilievi del caso. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Sulla linea si registrano ritardi fino a 120 minuti.