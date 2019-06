Scalea, arriva l’appuntamento con gli artisti di strada

Condividi

C’è grande fermento in città e soprattutto fra gli organizzatori dell’associazione “Smuovimondo”. “Scalea in piazza” sta per aprire il tendone della quinta edizione dell’evento più amato da bambini, ragazzi e famiglie. Fra una settimana, il prossimo 28 giugno, preparatevi ad assistere agli spettacoli che andranno avanti per tre giorni, il 28 ed anche il 29 e 30 giugno. Artisti provenienti da ogni parte del mondo sono entrati a far parte di un evento che apre le porte al mondo intero e richiama nelle piazze e negli angoli del centro storico tantissimi visitatori.

Il programma della quinta edizione prevede per il 28 giugno il “Gran Galà”. Una serata per presentare in anteprima gli spettacoli che si svilupperanno nelle giornate successive. Ma l’apertura, è per gli organizzatori di Smuovimondo lo spettacolo nello spettacolo. Ci sarà infatti Mike Rollins, americano, intrattenitore e giocoliere ad aprire il tendone sotto le stelle. E, come affermavamo, “Scalea in piazza” non ha confini; quest’anno ci sarà anche il duo “Lumino” composto da due artisti: lui giapponese e lei finlandese. Uno spettacolo di coreografie con il fuoco che lascerà tutti senza fiato.

Il direttore artistico, Luigi Russo, ha ancora una volta lavorato con impegno per trasformare Scalea in un grande palcoscenico. Anna Diurno, Barbara D’Ambrosio e Nancy Gamba che hanno dato vita alla manifestazione, partita cinque anni fa dalla semplice idea di “smuovere” questa realtà turistica anche in giorni di cosiddetta “bassa stagione”, hanno visto lungo sul potenziale attrattivo dell’evento che regala tre giorni di spettacolo, di presenze di visitatori e turisti e che fa divertire tutti, proprio tutti.

Pronti a giocare con il fuoco e a vivere la magica atmosfera del centro storico con il duo Pyrò Vaghi: uno spettacolo di fuoco e amore, una performance in cui teatro, giocoleria, acrobatica e danza col fuoco si fondono in maniera originale ed elegante nel racconto di una intensa storia d’amore.

Acrobata, equilibrista e “svitato” sarà in piazza anche “Sblattero”. L’affascinante cerchio di due metri di diametro domina il suo ultimo spettacolo di acrobazia comica; non mancano le cinque clave, un salto mortale e il fuoco in equilibrio sulla ruota.

Proveniente dal Cile, ci sarà Mr. Copini che proporrà momenti di divertimento alternati ad uno degli spettacoli di piazza più ricercati.

Sono tanti gli artisti pronti a spostarsi nei vicoli e nelle piazze del borgo di Scalea: Lumino, Appiccicaticci, Piccolo nuovo teatro, Pindarico.

“Scalea in piazza” è un grande spettacolo sotto le stelle al quale si può accedere senza pagare il biglietto, in spazi pubblici. La città turistica del Tirreno è lieta di accogliere tutti.

C’è tanta energia che ruota attorno a “Scalea in piazza” e anche quest’anno, il divertimento è assicurato.