Porte aperte a Villa Aldechi, per famiglie e possibilità di conoscere la struttura

Condividi

Villa Adelchi, in occasione della “Giornata mondiale contro il maltrattamento delle persone anziane”, ha organizzato l’evento “Open Day” rivolto alle famiglie e ai caregiver (assistenti) che si prendono cura di un familiare anziano o disabile. La giornata è stata inserita all’interno delle iniziative promosse da Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – con l’obiettivo di far conoscere le RSA contrassegnate con i Bollini RosaArgento, comunicare i servizi offerti e le modalità di presa in carico degli ospiti, in modo da rendere consapevole la scelta del luogo e delle persone alle quali affidare il proprio congiunto.

«Siamo felici di questa iniziativa – ha dichiarato Alfredo Citrigno presidente del Gruppo proprietario della Rsa – che ha consentito ai cittadini di conoscere direttamente gli spazi, i servizi e il personale medico, paramedico e infermieristico qualificato, che quotidianamente con abnegazione si prende cura dei nostri ospiti».

Nel corso della giornata sono state organizzate visite guidate negli spazi comuni – quali il giardino, le palestre per la riabilitazione e le sale ricreative – ma anche brevi attività ludico-terapiche con protagonisti gli ospiti del Centro. Alle attività esterne hanno partecipato anche i piccoli pazienti dell’età evolutiva che frequentano Villa Adelchi. Nella struttura, quotidianamente, si svolgono attività di fisioterapia, riabilitazione cognitiva, psicomotricità e laboratori creativi sia per gli ospiti della Rsa che della Casa protetta, della Riabilitazione estensiva a ciclo continuativo e per i pazienti ambulatoriali di ogni età.

Villa Adelchi è l’unica RSA calabrese ad aver ricevuto il Bollino RosaArgento assegnato da Onda, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa, pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti.