Pietro Caracciolo è il sindaco di Montalto Uffugo

A Montalto Uffugo Pietro Caracciolo è stato riconfermato alla carica di sindaco battendo Ugo Gravina.

“Voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno votato – ha dichiarato il Sindaco Pietro Caracciolo– anche quelli del centro storico che non rischia lo spopolamento ma anzi, abbiamo in programma diversi eventi e iniziative per accrescerne la sua già importante vocazione culturale. Ma per Montalto ci sono tante opere in cantiere da portare a conclusione come la villetta di Settimo e il collegamento con l’Università della Calabria ma che non dovrà essere un’opera a se stante, come sosteneva il mio avversario, ma un’opera da inserire nelle altre da programmare insieme alla regione Calabria. Abbiamo recuperato decine di milioni di euro per l’adeguamento sismico delle scuole e la bonifica dei siti inquinati”, conclude.