Perdono il controllo della moto e finiscono fuori strada – Gravi due giovani

Si trovano ricoverati in gravi condizione all’ospedale Annunziata di Cosenza, i due giovani feriti in un incidente stradale avvenuto ieri in località Canne, nei pressi di Tarsi, provincia di Cosenza. I due erano a bordo di una moto da cross quando, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il più grande ha 22 anni, l’altro appena 20.

I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno immediatamente chiamato il 118. All’arrivo sul posto, unitamente ai carabinieri, i sanitari hanno a loro volta allertato l’elisoccorso che ha provveduto a trasferire i due ragazzi in ospedale. La prognosi è riservata e le loro condizioni sono giudicate dai medici critiche.