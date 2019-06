Omicidio Ruffolo a Cosenza, il Riesame scarcera il presunto mandante

Condividi

Il Tribunale del Riesame ha scarcerato Roberto Porcaro, accusato di essere il mandante dell’omicidio di Giuseppe Ruffolo, ucciso nel settembre del 2011 a colpi di pistola, mentre percorreva via degli Stadi a Cosenza. Porcaro era stato arrestato dalla polizia il 17 maggio scorso insieme a Massimiliano D’Elia, accusato invece di essere l’esecutore materiale dell’omicidio.

Porcaro è stato rimesso in libertà per assenza di gravità degli indizi di colpevolezza. Per l’altro arrestato, Massimiliano D’Elia, l’udienza del Riesame sarà fissata nella prossima settimana.