Max Gazzè in concerto al Centro Commerciale Metropolis di Rende

Siamo alla vigilia della XVIII edizione dello spettacolo gratuito che il Centro Commerciale Metropolis di Rende offre ai suoi amici clienti e che, di fatto, apre la stagione estiva in Calabria.

Dopo il DJTime + JAx del 2017, anno del ventennale dall’apertura della struttura, e il 2018 all’insegna del mood dance e trap di alto livello con Gué Pequeno e Gabry Ponte,

arriva in Calabria il sound del Summer Tour di Max Gazzé per lo spettacolo gratuito “Piazza Dei Miracoli 2019” organizzato dal Metropolis ed il coordinamento generale della Publiepa, giovedì 20 giugno, dalle ore 21.30, .

Dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè, infatti, ingloba la tappa rendese nel suo tour estivo “Max Gazzè on the road”

che porta in giro il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.

Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo

e una particolarissima sezione fiati.

Grandissima attesa per la notte dedicata alla musica organizzata da Metropolis che ha scelto uno dei cantautori tra i più amati dagli italiani per le sue doti musicali

e di scrittura nonchè per la sua incredibile presenza sul palco, Max Gazzè è infatti un performer straordinario: i suoi concerti sono sempre curati nei minimi particolari

comprese le scelte stilistiche, l’abbigliamento, le luci e gli effetti scenografici. Come egli stesso ha dichiarato sui suoi canali social, la musica live è il suo più grande amore

e ogni suo concerto è un vero e proprio spettacolo.

E il giorno speciale del Centro Commerciale non inizia e finisce con il mega concerto ma si completa con una giornata speciale all’insegna dello shopping,

in moltissimi store infatti tanti sconti aspettano gli amici clienti, con alcune promozioni strepitose che vanno dal 30% al 70%, ed altre attive solo in particolari fasce orarie.

Seguire quindi i social di Metropolis e recarsi in struttura diventa quindi importantissimo.

Il Centro, inoltre, ha annunciato un’apertura straordinaria fino all’1 di notte, ben 4 ore in più di shopping,

e tutta l’area food a disposizione per la cena. In Galleria si esibirà l’estetista-Artista Maria Romano, con un’opera di bodypanting.

Le serate all’aperto iniziano a Metropolis.