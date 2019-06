Marcello Manna confermato sindaco di Rende

Marcello Manna è confermato sindaco di Rende. Il primo cittadino ha battuto l’ex sindaco, deputato e assessore regionale Sandro Principe.

“Da oggi – afferma il sindaco di Rende, Marcello Manna- si continua nel percorso amministrativo per le cose che si stanno facendo e che bisogna realizzare per la città, ma bisogna cambiare il modo di fare politica. Bisogna avere un’interlocuzione diversa con tutte le istituzioni per ripartire. Io credo che quello che stiamo proponendo da Rende sia un modello, che possa contaminare la nostra area urbana e l’intera regione. Si tratta di un coinvolgimento diretto di tutti i cittadini nel percorso che stiamo facendo. Non credo possa passare sotto silenzio che c’erano otto forze politiche di diversa estrazione che si erano unite, e oggi grazie ai cittadini si è detto “no”.