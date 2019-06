Donna svenuta in strada per ore senza soccorsi – I vigili urbani smentiscono

Condividi

“La signora non e’ rimasta sola neanche un minuto e tra l’arrivo della prima ambulanza, priva di medico a bordo perche’ dei volontari della Croce rossa, e la seconda del 118 sono passate poco meno di due ore. Precisamente dalle 12.30 alle 14.25 circa, ma mai e’ stata lasciata sola, neanche per un minuto”.

Lo ha detto all’ANSA il comandante della Polizia municipale di Castrolibero Antonio Plastina, in merito alla vicenda della Donna straniera ubriaca rimasta riversa a terra per tre ore. “Tra l’altro – ha aggiunto Plastina – la Donna non voleva essere toccata per cui i volontari della Croce Rossa avrebbero dovuto sedarla, operazione che non potevano fare proprio per l’assenza del medico. Nello stesso momento, una cittadina, medico, e’ passata e ha prestato soccorso rimanendo con la signora e i miei uomini fino all’arrivo della seconda ambulanza che ha poi preso in carico e portato in ospedale la Donna. Mi preme specificare che i miei uomini hanno fatto tutto il possibile per prestare soccorso a questa Donna che e’ nota per la sua condizione”.