Donna straniera sviene per strada, ambulanza arriva e non la soccorre

Avrebbero omesso di soccorrere una donna di nazionalità romena e si sarebbero limitati ad infilarle nel pantalone una scheda di primo soccorso. La storia raccontata da Repubblica.it sarebbe avvenuta a Castrolibero, nel cosentino. La straniera di circa 50 anni era svenuta forse a causa di una ubriacatura.

“Daniela Spinelli, – si legge – una cuoca che abita vicino alle villette, è stata una delle prime soccorritrici. Racconta: “La donna era a testa in giù, aveva rimesso. Non era semplice aiutarla, viste le condizioni. Io sono incinta e non potevo sollevarla, ma gli uomini del soccorso sono lì per aiutare una persona in difficoltà cliniche. Non si lascia sul bitume rovente neanche un cane, i militi si sono limitati a incastrare un referto nelle mutande”.