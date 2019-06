Copia Codex Purpureus Rossanensis consegnata a Mattarella

Condividi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale l’Arcivescovo di Rossano – Cariati, Mons. Giuseppe Satriano, e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, che gli hanno consegnato un’edizione facsimilare del Codex Purpureus Rossanensis, opera che nel 2015 è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità.

All’incontro ha partecipato una delegazione della diocesi Rossano – Cariati e del Mibac. “Sono lieto di aver partecipato alla cerimonia di consegna al Capo dello Stato, che ringrazio per l’invito, di una copia anastatica del Codex realizzata con una particolare tecnica digitale. L’originale del Codex, bene Unesco, è stato oggetto di un attento restauro da parte del Mibac, conclusosi nel 2015”, ha detto il ministro Bonisoli al termine della cerimonia. “Pochi mesi fa, durante una visita al Museo Diocesano di Rossano, su invito dell’arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano, ho avuto l’onore di essere il primo ministro per i beni e le attività culturali – aggiunge – a sfogliare quello che è un assoluto capolavoro di arte antica ma, soprattutto, una testimonianza di straordinario valore culturale, storico e religioso, ancora troppo poco conosciuta, come molte delle ricchezze del nostro Sud”.

“Ricchezze che è invece fondamentale promuovere, tutelare e valorizzare anche per creare, in terre spesso difficili, occasioni di occupazione e di crescita civile e sociale, specie per i giovani”. Della delegazione del Mibac facevano parte, oltre a Bonisoli, il segretario generale Giovanni Panebianco e dal capo di gabinetto Tiziana Coccoluto. Alla cerimonia hanno partecipato anche l’arcivescovo di Rossano-Cariati, Giuseppe Satriano, e la vicedirettrice del museo Diocesano di Rossano, che custodisce il Codex, Cecilia Perri.