Convegno per valorizzare le Ferrovie storiche calabresi

Condividi

La valorizzazione delle Ferrovie storiche calabresi in chiave turistica e per la mobilità dolce: è questo il tema che verrà trattato in un convegno di rilievo nazionale, organizzato dall’Associazione Ferrovie in Calabria assieme alla Regione Calabria ed all’impresa ferroviaria Ferrovie della Calabria srl, il prossimo 15 giugno a Rende. Nello specifico, il programma dei lavori prevede un focus relativo al grande successo dei primi tre anni di “Mobilità dolce con il Treno della Sila”, le relative prospettive future del servizio ferroviario turistico sulla Ferrovia Silana, con presentazione della nuova offerta turistica e del “Progetto Scuola-Ferrovia” dell’Associazione Ferrovie in Calabria.

Si proseguirà con la trattazione dettagliata degli interventi di valorizzazione turistica e conservazione del patrimonio ferroviario storico calabrese che, grazie ad un finanziamento di 1,5 milioni di Euro stanziati dalla Regione Calabria, permetteranno l’avvio di nuove importantissime attività turistico-ferroviarie, come l’iniziativa “Viaggia in treno e scopri la Calabria” o il ferrociclo sulle Ferrovie Taurensi. Proprio al ferrociclo (velorail) sarà dedicata un’ampia parentesi all’interno del convegno, con la presentazione della specifica normativa UNI relativa alle caratteristiche tecniche del piccolo “tandem ferroviario”, dotato di pedalata assistita e sistemi frenanti all’avanguardia, ed i progetti di sperimentazione e sviluppo in corso in Italia ed in Calabria, che permetteranno di valorizzare le linee ferroviarie sospese all’esercizio ed i relativi territori attraversati, come già è prassi consolidata nei paesi nord europei ed in particolare in Francia, in modo alternativo rispetto alle classiche piste ciclabili al posto dei binari. Il convegno si concluderà con una inedita proiezione di preziosi filmati storici a colori girati sulla rete delle ex Ferrovie Calabro Lucane ed FS calabresi, comprese le linee dismesse negli anni ’60 e ’70 (Spezzano Albanese – Castrovillari, Crotone – Petilia Policastro), su pellicole 8mm negli anni ’70, da parte del Prof. Luigi Munzi del Gruppo Romano Amici della Ferrovia (GRAF). Al convegno, organizzato anche con la partecipazione dell’Alleanza Mobilità Dolce e della Federazione delle Ferrovie Turistiche e Museali, relazioneranno Roberto Musmanno, Assessore Regionale alle Infrastrutture, Paolo Marino, Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria srl, l’On. Anna Donati, portavoce di A.Mo.Do, Alberto Sgarbi in qualità di Presidente di F.I.F.T.M, l’Ing. Gianfranco Damiani, relatore pubblicazione norme UNI sul ferrociclo, Tonino Candalise in qualità di Presidente del GAL Sila, Roberto Galati e Vincenzo Calabrò, rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione Ferrovie in Calabria. Interverrà inoltre Antonio Massarini, Capo Unità Tecnica delle Officine di Ferrovie della Calabria, che illustrerà le attività delle maestranze aziendali, relative alla manutenzione ed al restauro dei rotabili storici, proiettando anche un inedito video relativo ai lavori di restauro della vaporiera FCL 353, oggi in servizio con il Treno della Sila. Concluderà i lavori il Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, riassumendo gli obiettivi raggiunti in questi anni relativamente al rilancio del trasporto su rotaia turistico ed ordinario nella nostra regione. Moderatrice del convegno, la dott.ssa Concetta Castiglione, Assessore al Turismo del comune di Spezzano della Sila. In un apposito stand allestito in sala, saranno disponibili brochure illustrative e buoni sconto per viaggi a bordo del Treno della Sila: l’evento si terrà presso l’Hotel BV President a Rende, alle ore 17.30. f