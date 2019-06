Castrovillari – Tarip, convegno in programma

Condividi

La nuova tariffa puntuale dei rifiuti, la cosiddetta TARIP, al centro di un convegno civico organizzato dall’Amministrazione comunale di Castrovillari per venerdì 21 giugno, a partire dalle ore 16,30, nel salone delle adunanze consiliari del palazzo di città con più soggetti.

Dopo i saluti del Sindaco, Domenico Lo Polito, sono previsti i contributi di Francesco Bianchimani del Servizio Ambiente e Ciclo dei Rifiuti dell’Ente, di Lorenza Stupino, Project manager ufficio tecnico della Società Cooperativa E.R.I.C.A., di Ercole D’Ippolito, responsabile DBM International, di Mariateresa Celebre, responsabile comunicazione di Calabra Maceri e Servizi SpA, dell’Assessore Regionale all’Ambiente, Antonella Rizzo, e le conclusioni dell’Assessore comunale all’ambiente di Castrovillari, Pasquale Pace.

Gli apporti riguarderanno: ”La tarip per migliorare ed incrementare la raccolta differenziata” ; “Prospettive e applicazione della tariffa puntuale: case histories”; “Erredi e la gestione informatizzata della tariffa”; “La tarip: una nuova sfida organizzativa per l’impresa di settore”; “La situazione dei rifiuti oggi in Calabria”; e “Le prospettive future del Comune tra potenzialità e criticità”.

Proprio l’Assessore municipale all’Ambiente, Pasquale Pace, a nome e per conto dell’Amministrazione comunale, in una dichiarazione resa alla stampa che annuncia l’appuntamento spiega nei minimi particolari “l’importanza e la portata dell’azione che si vuole divulgare -afferma all’inizio- e che non può fare assolutamente a meno del coinvolgimento attraverso il semplice senso civico ed il buon senso del cittadino, motore-cuore di ogni azione per migliorare la qualità della vita e la residenzialità”.