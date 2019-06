Asp di Cosenza: in arrivo 7 nuovi nefrologi

Condividi

«Con il mio contributo fattivo, nell’Asp di Cosenza arriveranno 7 nuovi nefrologi: 3 a Corigliano-Rossano, 1 a Trebisacce, 1 a Cetraro, 1 a San Marco Argentano e 1 a Cariati». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che aggiunge: «Li avevo chiesti con priorità ai vertici dell’Asp cosentina.

Gli specialisti prenderanno servizio dopo lo sblocco del turnover del personale, conseguente alla prossima entrata in vigore della legge di conversione del decreto Calabria, che contiene uno specifico emendamento per cui si è molto battuto il Movimento 5 Stelle». «Il nostro obiettivo è – prosegue il deputato – restituire dignità ai malati e aumentare la mobilità attiva. Confidiamo che per il dl Calabria le opposizioni abbiano un atteggiamento di collaborazione, in maniera da approvare il provvedimento in tempi rapidi e così consentire l’assunzione, indispensabile, di medici, infermieri e Oss». «Per quanto invece – evidenzia il parlamentare – concerne il potenziamento del servizio Dialisi a beneficio dei turisti che in estate soggiornano ad Amantea, occorre, e dal nostro versante ci stiamo lavorando con attenzione, accelerare i tempi, in modo che parta al più presto il progetto “Dialisi vacanza 2019”». «Sono convinto – conclude Sapia – che soprattutto ai nefropatici si debbano assicurare, con ogni sforzo, le comodità di cui necessitano».