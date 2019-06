Aperta a San Giovanni in Fiore la little free library

Anche San Giovanni in Fiore ha la sua “Little Free Library “ – prendi un libro lascia un libro, grazie al progetto “Libera-Mente” dell’Istituto d’istruzione superiore L.S.-I.S.A.-I.P.S.I.A ( sezione artistica).

Il progetto è stato accolto con favore dall’assessorato comunale alla cultura e pubblica istruzione, guidato da Milena Lopez, che ha messo a disposizione l’atrio del Comune per ospitare il primo punto “Little Free Library”. La piccola libreria, dove chiunque potrà prelevare un libro e lasciarne altri, è stata allestita ieri mattina alla presenza dell’assessore Lopez, del responsabile del plesso artistico dell’istituto scolastico I.S.A.-I.P.S.I.A, Giovanni Belcastro e della prof.ssa Alessia Via. La Little Free Library si compone di tre elementi, realizzati dagli studenti del liceo artistico cittadino: “città-panca”, “ca-sedia” e “ca-libra” e rimarrà nella sede municipale per l’intero periodo estivo.

“Con questo progetto – ha affermato il vicepreside Belcastro – si intende promuovere la lettura, sia nel contesto scolastico che familiare. Il progetto Libera-Mente è stato concepito, in particolare, con la finalità di contribuire alla realizzazione del progetto di vita degli alunni: crescita personale e sociale, innalzamento della qualità della vita. La Little Free Library di San Giovanni in Fiore, è, in pratica, una mini biblioteca per il libero scambio e il prestito di libri, fumetti e riviste. Un servizio gratuito ed accessibile a tutti. Nel corso di questo anno scolastico appena trascorso il punto Free Library è stato ospitato presso il nostro istituto scolastico. Ora è attivo presso l’atrio del Comune, dove rimarrà per l’intero periodo estivo ed in autunno diventerà ITINERANTE, cioè sarà allestito in tutti i plessi scolastici cittadini”.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta dell’istituto scolastico L.S-I.S.A.-I.P.S.I.A di ospitare la Free Library– ha affermato, dal canto suo, l’assessore Milena Lopez – assicurando la mia piena collaborazione, in uno scambio di sinergie attivate sin dal mio insediamento alla guida dell’assessorato in ogni ambito e settore. Sinergie di cui sono orgogliosa, perché portate avanti in un clima di condivisione per la crescita della comunità e perché, oggettivamente, stanno facendo cogliere ottimi frutti. In particolare, il progetto “Libera-Mente”, che ritengo di straordinaria importanza in quanto propone la lettura anche come momento di socializzazione, ben si coniuga con l’azione amministrativa che stiamo portando avanti, volta a promuovere la cultura del libro, perché convinti che la lettura è un elemento indispensabile nella crescita dei nostri giovani affinchè diventino uomini consapevoli e liberi”.

“Ringrazio – ha concluso l’assessore Lopez – il prof. Belcastro e la professoressa Via, responsabili del progetto “Libera-Mente”, per l’impegno e la passione con cui svolgono il loro lavoro, sicura che la collettività sangiovannese saprà cogliere l’opportunità della Free Library, recandosi in Comune a prelevare e donare libri”.

