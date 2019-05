Spettacolo Alarico il Musical si farà: regista e produttore non cedono alle minacce

Condividi

“Vi abbiamo hackerato mail e non vi è bastato, abbiamo fatto sparire la macchina del regista e non vi è bastato, vi abbiamo sabotato gli spettacoli e non vi è bastato, strappato i manifesti, bucato le ruote al vostro compositore, cosa dobbiamo fare ancora per farvi capire che questo Alarico non dovete farlo e non lo farete mai”.

Questo è il messaggio anonimo che il regista del musical Alarico, Attilio Palermo, ha trovato sul parabrezza della sua auto.

“Giusto il tempo di assorbire il colpo e mettere insieme i fatti descritti nel messaggio, e non ho esitato a sporgere denuncia ai Carabinieri. Episodi accaduti – afferma il regista Attilio Palermo – ma in periodi diversi, e tali quindi da non indurre a pensare a gesti intimidatori. La lettera anonima mi ha fatto mettere in relazione tutto. Io e i miei colleghi non riusciamo a comprendere quanto è accaduto e il perché. Il ogni caso – conclude Palermo – lo spettacolo di Alarico andrà in scena il 18 al Rendano”.

Il regista esprime massima fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, con l’auspicio che gli autori dell’intimidazione vengano rapidamente individuati.

La stessa lettera è stata fatta recapitare al produttore e coreografo Mario Palermo e al compositore Luigi Morrone.