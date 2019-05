Sequestrata area di stoccaggio rifiuti

Condividi

Un sito di deposito di rifiuti speciali e pericolosi è stato posto sotto sequestro a San Martino di Finita (CS) dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo. Il sito, posto all’interno di un vecchio edificio scolastico in disuso,

veniva utilizzato dall’amministrazione locale quale deposito di rifiuti quali RAEE frigoriferi ed altre apparecchiature elettroniche, ammassati e raggruppati sul suolo. Il sequestro è avvenuto a seguito di una denuncia di alcuni cittadini che ha interessato anche il Consiglio Comunale, nella quale si paventa anche l’ipotesi di reale inquinamento in caso di incendio, facendo presente che l’area in questione è stata già interessata in passato a fenomeni di vandalismo che hanno portato al danneggiamento di un automezzo comunale adibito alla raccolta di rifiuti solidi urbani. L’area risulta priva dei requisiti minimi normativi quali un sistema di gestione delle acque piovane e di quelle provenienti dalle zone raccolta dei rifiuti. Oltre al sequestro dell’area i militari per le violazioni alle normative specifiche vigenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il responsabile tecnico comunale.