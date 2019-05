Santelli (FI) presenta esposto contro presidente Morra

Condividi

“Mi sono recata alla Procura della Repubblica di Cosenza, accompagnata dall’avvocato Bianca Zupi, per ‘depositare’ un formale esposto nei confronti del senatore Nicola Morra. I fatti oggetto dell’esposto sono quelli denunciati già in conferenza stampa. Aggiungo che nella famosa ‘registrazione rubata’ contenente le dichiarazioni del signor Giuseppe Ciró, allo stesso sono state formulate domande in relazione alla mia persona”. Così la deputata di Forza Italia Jole Santelli, vicepresidente della commissione Antimafia.

“I tentativi di un mio coinvolgimento – aggiunge – sono stati dallo stesso Ciró esclusi. Trovo aberrante che un senatore della Repubblica, oggi Presidente della Commissione parlamentare antimafia abbia agito in modo così subdolo andando alla ricerca di responsabilità individuali totalmente destituite di fondamento. Io ho depositato l’esposto all’Ufficio ricezione atti, così come ogni cittadino è tenuto a fare e così come a maggior ragione, per doveri di trasparenza, deve fare un parlamentare della Repubblica. La Giustizia si rispetta anche e soprattutto nella forma. Mi auguro che gli organi deputati facciano luce su tutta questa brutta, bruttissima vicenda”.