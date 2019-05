Rende – Venerdì culturali “Naturium”, incontri per gestanti e neo mamme

Condividi

“Dal nulla alla vita: emozioni, fisiologia e nutrimento”. E’ il tema di una serie di incontri formativi gratuiti per gestanti e neo mamme promossi in Calabria dal progetto culturale “Naturium” con la fondamentale collaborazione del “Gruppo Nascita”.

Primo appuntamento a Rende, venerdì 10 maggio alle ore 18, presso il Centro commerciale “Marconi”. Interverranno: la dottoressa Silvia Puntillo, ostetrica, su “Storie di nascita, esperienze a confronto”; il dottor Emilio Ruffolo, psicologo, su “Dalla nascita come accadimento, alla nascita come progetto”; la biologa nutrizionista ed esperta in nutrizione in età pediatrica e gestazionale su “Alimentazione per lo svezzamento, consigli ed esempi pratici”. Il “Gruppo Nascita” è formato da professionisti che propongono come alternativa al “classico e ormai datato” corso pre-parto degli incontri di accompagnamento alla nascita. Questi momenti di confronto si caratterizzano per rigore e aggiornamento scientifico, centratura sulla famiglia nascente, personalizzazione del supporto e una conduzione accogliente e strategica in cui si alternano momenti di sperimentazione e momenti di condivisione di conoscenze. Nessun professionista del gruppo è legato a strutture sanitarie che si occupano di parto. Alla fine dell’incontro in programma venerdì a Rende verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni: 0984.402047.