Oriolo – Completati i lavori per la pavimentazione del cimitero

Condividi

Completati in largo anticipo rispetto al crono programma, i lavori di pavimentazione del cimitero nuovo di Oriolo in località Santo Stefano, a ridosso della Ss 481, pochi chilometri prima del centro abitato.

A darne notizia è il vicesindaco Vincenzo Diego che assieme al primo cittadino Giorgio Bonamassa hanno da subito preso a cuore questo intervento edilizio nel rispetto del luogo sacro e dei familiari dei defunti che quotidianamente si recano per una preghiera sulla tomba dei loro cari.

I lavori – per un importo di 25 mila euro e realizzati da una ditta di San Lorenzo del Vallo – sono iniziati alla metà di aprile, per essere consegnati dopo neppure un mese (nelle foto), con una trentina di giorni di anticipo rispetto a quanto previsto sul progetto. Lo stesso vicesindaco comunica inoltre che sono iniziati i lavori per la realizzazione dell’illuminazione – naturalmente a led – lungo la circonvallazione dei Cappuccini e nell’area della cappella dedicata alla Madonna delle Virtù, praticamente l’accesso al centro storico dal ponte Falce, lungo la Ss 481.