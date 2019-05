Occhiuto replica al Meetup Cosenza e annuncia querela

Condividi

“Gli esponenti dei Cinque Stelle e nella fattispecie quelli che fanno capo al Meetup Cosenza non sanno evidentemente quale sistema giudiziario vige in Italia e di conseguenza, sprovvisti delle basi su cui avviare un confronto politico, ci consegnano sproloqui quotidiani su notizie inesistenti e caratterizzati dal loro ormai rinomato giustizialismo, auspicando forse il ritorno a uno Stato di polizia”.

Così il sindaco Mario Occhiuto in risposta a quanto divulgato in merito alla sua persona dal movimento grillino della città dei bruzi.

“Ho già dato mandato ai miei legali annuncia il sindaco Occhiuto di presentare querela per diffamazione poiché a differenza di quanto divulgano non ho mai subito condanne in primo grado per il procedimento della società SE.CO.P. s.r.l. né, tantomeno, allo stato, un rinvio a giudizio. Nonostante la mia vita sia sempre stata piena di impegni e di attività professionali, con responsabilità assunte senza mai tirarmi indietro, ho lavorato all’insegna della correttezza e della legalità. Al contrario di chi invece parla contro ogni rispetto del decoro e della dignità altrui, non avendo mai prodotto nulla di buono e dimostrando, anzi, di avere a cuore soltanto l’istigazione all’odio sociale e alla gogna mediatica. Mi auguro che di fronte a certi attacchi vili conclude Mario Occhiuto – anche gli organi di informazione riescano a distinguere le fake news, verificando la veridicità di quanto viene diffuso. Del caso specifico, ripeto, i responsabili ne risponderanno nelle sedi opportune.