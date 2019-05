Miss Calabria nuovamente su Canale5

Condividi

Arriva nel salotto di Barbara D’Urso la cosentina Sara Fasano che, proprio questo pomeriggio, a partire dalle 17.10, sarà ospite nel programma della nota conduttrice di Canale 5. A “Pomeriggio Cinque”, Sara, già Miss Calabria 2018 e modella della Carlifashionagency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, prenderà parte al dibattito vertente sul tema della bellezza.

La diciannovenne, che oggi si divide tra Cosenza e Milano dove studia e lavora, si era già espressa sul punto. «È difficile essere belli. È difficile perché si deve lottare contro ai pregiudizi. Chi è bello, infatti, viene spesso definito stupido. Ma stupido non è chi è bello, lo è chi giudica dall’apparenza, chi non riesce a vedere che, oltre all’aspetto fisico, c’è dell’altro, compresa la determinazione nel dover dimostrare continuamente quanto si vale», aveva, non a caso, affermato la modella ai microfoni di Ciao Darwin, nella sfida tra “Belli” contro “Brutti”, mostrando, al di là del bell’aspetto, indiscusse doti critiche. Al pari di Sara, che ha pure sfilato per Babylon alla Milano Fashion Week 2019, entusiasta si è detta, inoltre, Linda Suriano. La titolare della storica agenzia bruzia, esclusivista per la Calabria di Miss Italia, ha dichiarato: «Auguro a Sara uno splendido futuro nel mondo dello spettacolo e sono felice che l’agenzia che dirigo la stia aiutando e supportando nel realizzare i suoi sogni».