Mendicino, Primo Maggio al Parco fluviale

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Primo Maggio al Parco fluviale, l’iniziativa è promossa dal Comune di Mendicino, in collaborazione all’associazione Erbanetta. Un evento di socialità diventato in questi anni un incontro fisso nella Città, in occasione della festa dei lavoratori.

«È la giornata ideale per visitare le nostre bellissime location, immersi nella natura, a due passi dall’area urbana, tra musica e buon cibo» ha dichiarato il sindaco Antonio Palermo, che invita quanti parteciperanno a condividere l’evento e la giornata sui social, per portare più amici possibile.

La manifestazione prevede visite guidate a Palazzo Campagna, alla Torre dell’orologio e al Museo dinamico della seta. Inoltre, la possibilità di intraprendere il percorso naturalistico. Non mancherà la buona musica, l’area food e beverage.