La Fidelitas dona un impianto acustico in favore dei bambini di Schiavonea (Cs)

Inarrestabili sono le opere compiute dalla Fidelitas per il bene del territorio e della sua gente.

L’associazione Fidelitas – associazione socio culturale di promozione sociale nonchè di volontariato – nella persona del suo Presidente, l’avvocato Giuseppe Vena coadiuvato da molti soci, si è recata con una delegazione di soci nella frazione Schiavone del Comune di Corigliano Rossano , area urbana ex Corigliano, presso la scuola dell’infanzia per compiere un ulteriore gesto benefico a favore dei bambini.

L’associazione Fidelitas ha, infatti, donato all’istituto che ospita i bambini, un impianto acustico completo per essere adoperato quotidianamente durante le lezioni.

Le maestre e le mamme hanno ringraziato la Fidelitas per il nobile gesto di solidarietà.