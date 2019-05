Incontro per appalto sale operatorie dell’Ospedale di Trebisacce

Condividi

Il Sindaco Avv. Francesco Mundo, ha incontrato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, per discutere dell’Ospedale di Trebisacce e del ripristino delle sale operatorie.

Il Presidente Oliverio ha subito incaricato del problema il Direttore Generale del dipartimento Sanità Dott. Pino Belcastro.

Lo stesso, dopo un incontro immediato con il Sindaco Mundo, ha convocato il commissario p.t. dell’ASP Dott. Sergio Diego, per lunedì 20 maggio a Catanzaro, al fine di definire i termini e le modalità della copertura finanziaria per l’appalto immediato dei lavori delle sale operatorie.

Il Sindaco Mundo ha voluto ringraziare il Presidente per l’immediata disponibilità, il Direttore Generale e il Dott. Diego, con la speranza che insieme all’avvio della procedura di appalto, si riesca anche a reperire i medici necessari per la riapertura della divisione di medicina e per il potenziamento dei servizi, dando così parziale attuazione al decreto che prevede l’apertura dell’ospedale.