Giornata Internazionale dei Musei 2019 – Gli eventi a Cosenza

Condividi

Siamo tutti abituati a riconoscere nel Museo un luogo o istituto nel quale una squadra di professionisti persegue con impegno e devozione cinque funzioni tradizionali quali l’acquisizione, la conservazione, la ricerca, l’esposizione e la comunicazione del patrimonio per finalità diverse in un dinamico rapporto con i pubblici.

I Musei del XXI secolo, svolgono altresì un ruolo sociale di rilevante importanza nel quale testimonianze e persone, beni e paesaggi culturali, coscienza civica, identità e rispetto dei diritti umani si relazionano, compenetrano e contaminano tanto da sollecitare, in tutto il mondo, grazie ai Comitati Nazionali Icom, una revisione della definizione di Museo attualmente corrente (e universalmente riconosciuta) per calarla nell’attualità e per consentire tanto alle comunità quanto ai professionisti museali di potersi riconoscere in essa.

La Giornata Internazionale dei Musei 2019 promossa da Icom e Mibac, intende i Musei quali Hub Culturali in grado di offrire un futuro alla tradizione.

Ed il futuro dei Musei, di pari passo con le trasformazioni che la nostra società vive, è fortemente ancorato sui concetti di accessibilità, partecipazione attiva, tecnologia digitale, dialogo interculturale, tutela delle diversità e dunque democrazia delle culture.

Sabato 18 maggio, Giornata Internazionale dei Musei 2019, tutti i Musei di Cosenza (si veda grafica allegata) proporranno eventi diurni e serali disponibili sulle pagine social e siti web delle rispettive istituzioni. Grazie inoltre alla collaborazione delle pagine CosenzApp e Cosenzapics, sarà possibile ricevere aggiornamenti su tutte le iniziative ed inviare le proprie foto usando l’hashtag #cosenzalmuseo. Sarà possibile fruire delle numerose iniziative anche utilizzando la navetta dei Musei Amaco i cui orari sono disponibili sulle pagine di tutti i Musei e sul sito www.amaco.it.

La Fondazione Attilio ed Elena Giuliani è lieta di invitarvi ai seguenti incontri promossi dal Museo Consentia Itinera:

ore 11,00 in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti -sezione di Cosenza-, presentazione del marchio di certificazione “Blind Accessibility” e approfondimenti sul tema dell’accessibilità museale;

ore 16.30, in collaborazione con l’Associazione Argo, esperienza creativo-emotiva Artiviamoci (posti limitati, esclusivamente su prenotazione al num. 3312203231) con visita al Museo e laboratorio di pittura a cura di Assunta Mollo, pittrice e Presidente Associazione Parkinsoniani di Cosenza

Ticket Museo dalle 9,00 alle 13 ,00 e dalle 16,00 alle 19.30: 5,00 Euro (gratuito per i prenotati ad Artiviamoci)

Ticket Museo dalle 20,00 alle 24,00 1,00 Euro

Per info e prenotazioni: direzione@consentiaitinera.com 3312203231