Finanziamenti per Comune di Oriolo. Esposizione definitiva reliquia San Francesco

A pochi giorni dalla fine del mandato non si ferma l’attività dell’Amministrazione Comunale di Oriolo, guidata dal sindaco Giorgio Bonamassa. Il primo cittadino, infatti, è stato convocato a Catanzaro presso la “Cittadella” della Regione Calabria per firmare una convenzione che vedrà Oriolo beneficiario di ulteriori importanti finanziamenti.

Il meticoloso lavoro effettuato nel febbraio 2018, di stima e monitoraggio dei danni – in seguito alla frana che ha interessato piazza del Borgo e la strada che conduce al castello con relativa evacuazione di alcune persone – e portato avanti di concerto tra ufficio tecnico comunale, Protezione Civile regionale, il vicesindaco Vincenzo Diego (nella foto) con delega alla Protezione Civile e tecnici esterni incaricati dal Comune, ha fatto sì che la Regione Calabria possa aprire i cordoni della sua borsa destinando al Comune di Oriolo la somma di 700.000 euro per mettere in sicurezza l’area interessata dal movimento franoso. E ancora, sempre nel Piano regionale d’interventi 2019-2020, sono stati previsti 600.000 euro da destinare al recupero del centro storico ed in più, in maniera più specifica, ulteriori 450.000 euro per lavori strutturali al castello e alla chiesa madre.

Mentre il castello verrà ulteriormente attrezzato per una maggiore fruibilità turistica; per la chiesa dedicata al patrono San Giorgio Martire sono previsti interventi di pitturazione e di consolidamento della navata destra, dove esiste già un progetto per sistemare in maniera definitiva la preziosa reliquia dell’alluce di San Francesco di Paola che così sarà a sempre disposizione per la visita e la venerazione di fedeli e turisti. E da un’idea del vicesindaco Diego, sempre nell’ottica di rendere il centro storico un unico grande attrattore turistico, è pronto anche il progetto – finanziato per 750.000 euro – di un particolarissimo ascensore che dal ponte Falce condurrà, in un’affascinante e panoramica risalita, a Palazzo Giannettasio, e nel contempo si presenterà come un utile quanto necessario strumento di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il carnet di finanziamenti che l’Amministrazione uscente lascia in dote si completa, per il momento, con 500.000 euro da destinare alla sistemazione delle strade comunali e quindi anche di quelle vie interpoderali che garantiranno così alle frazioni una mobilità degna di questo nome. Soddisfatto il vicesindaco e assessore alla Cultura, Beni Culturali e Protezione Civile, Vincenzo Diego, che sottolinea l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa di questi anni, soprattutto nelle emergenze che spesso e volentieri hanno colpito il Comune di Oriolo, ricevendo anche il plauso della Protezione Civile regionale che ha apprezzato in più occasioni la capacità di attrarre finanziamenti per poi gestirli in maniera qualificata garantendo così il risanamento della criticità in oggetto.