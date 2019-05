Cosenza – Successo per “Campioni di vita e di sport”

Condividi

I Campioni del mondo e d’Europa della Nazionale Italiana di basket dei ragazzi con sindrome di down sono i protagonisti della terza edizione di “Campioni di vita e di sport”, manifestazione patrocinata dal Comune di Cosenza, dalla Provincia e dalla Regione e promossa dall’associazione CSI Giovanni Paolo II, in collaborazione con la FISDIR Calabria (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali) e con la Fip Calabria, Comitato Provinciale di Cosenza.

L’iniziativa è ancora in corso e durerà fino al 12 maggio 2019.

Filo conduttore della manifestazione è la valorizzazione delle differenze in un mondo sempre più globalizzato dove lo sport rappresenta la leva di sviluppo sociale per l’integrazione e la lotta alle disuguaglianze.

Questo l’obiettivo dei ragazzi dell’associazione CSI Giovanni Paolo II che hanno messo a punto il programma di “Campioni di vita e di sport”: si stanno svolgendo tre giorni durante i quali i cittadini sono messi a diretto contatto con i ragazzi con sindrome di down, campioni di basket, vivendo momenti che sicuramente lasceranno il segno nel cuore di ognuno.

Enorme successo e grandissima cornice di pubblico per la kermesse d’apertura legata al basket e tenutasi a Cosenza nella centralissima piazza Bilotti.

Il momento chiave della manifestazione nazionale è stata la partita tra la Nazionale Italiana Ragazzi Down, campione europea e del mondo in carica, ed una rappresentativa dell’Under 16 dell’Abacos Rende.

Si sono disputate, inoltre, svariate gare tra i centri di Minibasket del Cab Cosenza e dell’Abacos Rende. All’incontro di sport e sociale hanno partecipato anche la rappresentativa del Cia provinciale di Cosenza con gli arbitri Davide Sposato, Giorgio Loccisano e Gaia De Marco , per gli ufficiali di campo, invece presente Andrea cardamone.

Il lavoro è stato coadiuvato dal delegato provinciale della Fip Calabria Fabio Lorenzi.