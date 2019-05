Cosenza – Corso di formazione professionale dell’ordine dei giornalisti

Condividi

“Istituzioni Europee e meccanismi di voto. Il ruolo dell’informazione” è il tema del corso di formazione professionale previsto per martedì 7 maggio dalle 9.30 presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza.

Organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria in collaborazione con il Circolo della Stampa di Cosenza “Maria Rosaria Sessa” e AGE (Associazione Giornalisti Europei), l’incontro è valevole per 4 crediti.

I lavori verranno introdotti dal Vice Presidente vicario del Circolo della Stampa e componente dell’AGE Franco Mollo, cui farà seguito l’intervento del Presidente dell’OdG Calabria Giuseppe Soluri.

La relazione tematica è a cura di Fabrizio Spada, responsabile della Rappresentanza della Commissione Europea a Milano. Fra i suoi compiti: fornire informazioni sulla situazione politica italiana e linee guida a Bruxelles; assistere il Presidente, i Vice Presidenti e i Commissari europei durante le loro visite in Italia; coordinare i rapporti con i media italiani sulle tematiche europee.

La partecipazione è condizionata dall’iscrizione sulla piattaforma Sigef.