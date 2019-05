Cosenza – Collocati parcheggi rosa a San Giovanni in Fiore

Condividi

Il Comune di San Giovanni in Fiore ha deliberato, tra i primi in Calabria e nel Mezzogiorno d’Italia, la presenza di parcheggi rosa nel proprio territorio comunale. Gli stalli rosa, fortemente voluti dall’assessore alle politiche sociali, Marianna Loria, in collaborazione con il settore viabilità, sono stati posti nei punti nevralgici dell’intero territorio comunale: nei pressi delle farmacie, dell’ospedale, del consultorio e del Comune.

L’obiettivo è quello di rendere la città più equa e solidale proseguendo il percorso di crescita civile e culturale della collettività sangiovannese.

“E’ un atto di civiltà – ha affermato, in merito, l’assessore Marianna Loria – che rispecchia fondamentali valori etici e culturali. Non ci sono norme che obbligano a lasciare libero il posto auto alle neo-mamme, per cui i parcheggi rosa rappresentano un gesto di cortesia da offrire a tutte le donne in attesa. Gli eventuali trasgressori, pertanto, non potranno essere sanzionati. Rispettare, quindi, il parcheggio rosa sarà una scelta libera del cittadino sangiovannese. In questo senso, la decisione di installare i parcheggi rosa rappresenta un atto di profonda fiducia verso i miei concittadini e verso la mia comunità, che deve diventare sempre più responsabile, solidale e generosa. Certo i problemi della nostra città sono ancora tanti, alcuni di straordinaria gravità, che rimangono al centro della nostra azione amministrativa. Molto abbiamo fatto, molto ancora dovremo fare per migliorare e rendere funzionali i servizi al cittadino, ma sono certa che l’arma del riscatto definitivo è e rimane la cultura che affonda le sue radici nel senso civico, nel rispetto reciproco e nell’assecondare i bisogni e le esigenze di chiunque riscontri delle difficoltà oggettive”.

“Sono certa – ha concluso l’assessore Loria – che la nostra città sosterrà questa iniziativa, che servirà certamente a migliorare la qualità della vita e ad accrescere il senso civico di tutti e di ognuno”.