Corigliano Rossano – Tessere elettorali, continua distribuzione

Condividi

Elezioni amministrative del 26 MAGGIO, i cittadini che entro LUNEDÌ 13 MAGGIO non avranno ricevuto la propria tessera elettorale potranno richiederla recandosi, muniti di documento d’identità, nelle diverse delegazioni municipali.

È possibile ritirare anche le schede dei propri familiari muniti di delega. – Le tessere elettorali già in possesso dei cittadini e relative agli estinti comuni di CORIGLIANO e di ROSSANO non sono valide per esercitare il diritto al voto.

È quanto contenuto nell’avviso pubblico emanato a dalla dirigente comunali degli affari istituzionali Tina DE ROSIS e nel quale si precisa altresì che è ancora in corso la consegna a domicilio delle tessere del nuovo comune da parte dei dipendenti comunali.

PER TUTTI QUELLI CHE NON AVRANNO RICEVUTO LA TESSERA ELETTORALE ENTRO IL 13 MAGGIO

Se residenti nell’area territoriale di CORIGLIANO sarà possibile recarsi nella sede dell’anagrafe del CENTRO STORICO sita in PIAZZA DEL POPOLO, nella delegazione municipale dello SCALO in VIA PROVINCIALE, Palazzo ZAGARA, a SCHIAVONEA nel Quadrato COMAPAGNA ed a CANTINELLA in Piazza MADONNA DI FATIMA.

Se residenti nel territorio di ROSSANO le schede si potranno ritirare nel CENTRO STORICO in via SAN NILO e allo SCALO in via LUCA DE ROSIS.

Gli uffici comunali rispetteranno i seguenti orari: da LUNEDÌ 13 fino a VENERDÌ 17 dalle ORE 15 alle ORE 18. SABATO 18 dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30. Da LUNEDÌ 20a VENERDÌ 24 dalle ORE 15 alle ORE 18.30. SABATO 25 e DOMENICA 26 MAGGIO dalle ORE 8.30 alle ORE 22.

Per ritirare la scheda dei familiari è necessario scaricare il modulo dal sito internet comune.corigliano-rossano.cs.it, presentarsi con il proprio documento d’identità, il documento di riconoscimento o la fotocopia degli interessati e la delega sottoscritta dall’interessato.