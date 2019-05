Corigliano Rossano – La Fidelitas realizza un punto di ascolto

Condividi

La Fidelitas, associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato, presieduta dall’avvocato Giuseppe Vena e coadiuvato da un nutrito numero di soci, ha realizzato in Via Locri del comune di Corigliano Rossano – area urbana ex Corigliano – il Punto di Ascolto per la cittadinanza.

L’avvocato Giuseppe Vena ha spiegato che siffatto sportello della Fidelitas è stato creato per ricevere le richieste di aiuto e le denunce dei cittadini, contro ogni problematica del territorio.

I soci della Fidelitas – ha concluso l’avvocato Giuseppe Vena – valuteranno ogni singola richiesta che verrà indirizzata all’associazione, da parte della cittadinanza, attivandosi, poi, fattivamente per la risoluzione delle problematiche e delle criticità, al fine di dar voce alla popolazione ed operare sempre nell’esclusivo interesse del benessere sociale.