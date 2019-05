Catturato giovane evaso da carcere di Cosenza

Condividi

E’ stato catturato ieri sera Amadou Coulibally, il 20enne del Mali evaso ieri mattina dal carcere di Cosenza. A bloccarlo sono stati i carabinieri insieme alla polizia penitenziaria. Il giovane e’ stato portato nella caserma dei carabinieri.

Coulibally e’ stato individuato e bloccato nelle vicinanze del fiume Crati, nella stessa zona in cui era stato avvistato nel pomeriggio mentre si gettava da un ponte per sfuggire alle forze dell’ordine. Proprio per questo le ricerche si sono concentrate nella zona e in serata e’ giunta la conclusione positiva delle ricerche. Il giovane aveva indosso gli stessi abiti che aveva al momento dell’evasione. Dopo l’arresto Coulibally e’ stato portato nella caserma Grippo, sede della Compagnia carabinieri di Cosenza, per gli adempimenti del caso.