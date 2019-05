Cancellati tutti i treni fra Paola e Cosenza per lavori di manutenzione

Condividi

Modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea Paola-Cosenza sono state programmate da lunedì 6 maggio al 23 giugno, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di effettuare interventi di manutenzione all’interno della galleria Santomarco.

“Durante lo stop, tutti i treni fra Paola e Cosenza – spiega una nota delle Fes – saranno cancellati e sostituiti con bus. I bus in partenza da Paola osserveranno lo stesso orario dei treni; da Cosenza, invece, partiranno con un anticipo di circa 30’ rispetto all’orario ferroviario, per garantire le coincidenze nel nodo di Paola. Per agevolare i pendolari, l’impresa di trasporto ha predisposto, in aggiunta, un sistema integrativo di bus fra Cosenza e Lamezia Terme, per assicurare le coincidenze con i treni da e per Reggio Calabria”.