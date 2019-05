Anas, lavori di pavimentazione svincolo Cosenza Nord

Condividi

Per i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rende necessario attuare una serie di chiusure delle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Cosenza Nord a Rende.

Nel dettaglio, sarà in vigore la chiusura delle rampe di ingresso e di uscita in entrambe le carreggiate dello svincolo Rende/Cosenza Nord, da domenica 12 maggio dalle ore 06:00 alle ore 24:00, dalle ore 20:00 di lunedì 13 maggio fino alle ore 06:00 di martedì 14 maggio; dalle ore 20:00 di martedì 14 maggio fino alle ore 06:00 di mercoledì 15 maggio e dalle ore 20:00 di mercoledì 15 maggio fino alle ore 06:00 di giovedì 16 maggio.

Il traffico veicolare in ingresso o in uscita dall’Autostrada, potrà utilizzare gli svincoli di Cosenza Sud e Montalto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.