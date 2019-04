Paludi, consegnata la lista dei candidati a sostegno di Stefano Graziano

Condividi

Con la consegna dei nominativi a sostegno del candidato sindaco, inizia ufficialmente la campagna elettorale. “Il nostro cammino, in realtà, è già cominciato tempo fa” afferma Stefano Graziano.

“I nostri incontri -prosegue – continueranno con gli amici emigrati all’estero, per ascoltare quali sono i problemi che incontrano quando vengono a Paludi, ma anche capire come vorrebbero il loro paese quando tornano in ferie a trovare i loro familiari”.

“Alcuni di loro lavorano all’estero, ma qui hanno delle case. Insieme vorremmo iniziare un percorso di cambiamento, in modo tale, che senza remore possano tornare nel loro paese”.

La serata di ieri è stata piacevole:” Siamo convinti – conclude il candidato sindaco – che con l’impegno, continuando su questa strada e mettendoci la faccia, riusciremo ad avere un paese migliore”.