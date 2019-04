Incendio all’interno di hotel sulla Statale 18, indagano i Carabinieri

Condividi

Sono in corso indagini per stabilire quali siano state le cause che, la notte scorsa, ha danneggiato alcuni vani dell’hotel residence Domus di Santa Maria del Cedro.

La struttura è posizionata sulla Statale 18 e, secondo quanto si apprende, non aveva ospiti nel momento in cui si è verificato l’evento.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che la propagazione delle fiamme potesse generare danni superiori.

Al momento non è chiaro quale possa essere stata la natura dell’incendio, ma le indagini avviate dai Carabinieri serviranno a far luce sulla vic