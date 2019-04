Cosenza – Torna in città per la seconda edizione “Beready experience”

Condividi

Torna a Cosenza per la sua seconda edizione, “BeReady Experience”, la nuova tendenza sportiva che sta riscuotendo un incredibile successo in tutte le più grandi città italiane e nelle capitali europee.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Cosenza, è per il prossimo 28 aprile, alle ore 15,30, con partenza da Piazza XV Marzo, davanti al Teatro “Rendano”. A proporre al Comune di Cosenza l’iniziativa, organizzata in partnership con Street Workout Italia, è stata ancora una volta Federica Tomasi, Presidente di Beready Experience e professionista e appassionata di sport che ora porta per la seconda volta nella città di Cosenza questo evento sportivo/culturale multidisciplinare che, partendo dal Fitness e dalla Danza, condurrà i partecipanti alla scoperta della città e del suo patrimonio artistico e architettonico.

L’evento di quest’anno si caratterizza particolarmente per il coinvolgimento delle scuole elementari della città. Saranno loro le destinatarie privilegiate della manifestazione che promette tanto sport e, soprattutto, tanto divertimento.

Obiettivo di “BeReady Experience” è trasformare per un giorno la città in una palestra a cielo aperto, utilizzando scale, panchine e marciapiedi come attrezzi necessari a mantenersi in forma. La passeggiata dinamica (walking) sarà accompagnata da sofisticate cuffie wireless ed intervallata con delle soste che saranno effettuate, lungo il percorso, nei luoghi più significativi della città. L’evento è organizzato per promuovere e far conoscere l’importanza dello sport ai bambini, per coinvolgerli e farli socializzare, facendo loro vivere un’esperienza diversa e impegnandoli in un’attività che può dare solo benefici.

Per partecipare all’evento basterà prenotarsi ai numeri telefonici 340.0743630 o 340.5341204.

Il percorso prevede la partenza da Piazza XV Marzo, dove è prevista la registrazione dei partecipanti. Subito dopo ci si sposterà all’interno della Villa Vecchia dove sono in programma le attività sportive che proseguiranno, subito dopo, ancora in Piazza XV Marzo. I partecipanti raggiungeranno poi Corso Telesio e, a seguire, Piazza Duomo dove proseguiranno le attività sportive. Si continuerà con una passeggiata verso Piazza Valdesi e l’arrivo previsto in Piazza dei Bruzi.