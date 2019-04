Cosenza – Numeri da record per B-Book festival

Condividi

Chiude con un bilancio oltremodo positivo l’edizione 2019 del B-Book Festival, imperdibile appuntamento dedicato all’arte e alla letteratura per bambini e ragazzi che giunge alla fine della sua V edizione.

Una partecipazione importante ha attraversato la cinque giorni del festival che con oltre 7.000 presenze rinnova con qualità, contenuti e visione la sua formula ormai ben consolidata e si attesta come punto di riferimento imprescindibile nell’intero comprensorio regionale.

L’evento organizzato da La Cooperativa delle donne e da Teca srl, con la collaborazione della Cooperativa Don Bosco e di diverse organizzazioni nazionali e del territorio, ha goduto del sostegno del Comune di Cosenza e della Regione Calabria con un progetto a valere sul PAC 2014\2020.

Fitto di appuntamenti è stato il programma della V edizione che ha intorno al tema “Leggere le città”, declinato incontri, laboratori, presentazioni, seminari.

Cosenza città a misura di libri e di bambini: dove i bambini leggono, dove hanno spazi per giocare, per pensare, per crescere e far fiorire le domande giuste.

Famiglie, scuole, associazioni, scrittori e lettori: una grande comunità quella del B-Book festival che attraverso l’arte e la letteratura ha saputo ancora una volta pensare e ripensare le città come luoghi di accoglienza ed inclusione, le città delle storie e delle avventure, fonte e ispirazione per tanti nuovi libri, che devono essere ancora scritti (e letti!).

Presenti in questa cinque giorni i più importanti autori della letteratura per ragazzi, tra cui Bruno Tognolini, scrittore e poeta, tra i più grandi in Italia, vincitore di due premi Andersen; Nadia Terranova, giornalista e scrittrice che collabora con Repubblica, Internazionale e il Foglio, docente alla Scuola del libro di Roma; Massimo Birattari, redattore, traduttore e consulente editoriale, esperto di scrittura e di grammatica; Guia Risari, scrittrice per diverse case editrici e riviste letterarie; Gianluca Caporaso, autore che si occupa di solidarietà, volontariato e progettazione culturale, conduttore di laboratori di scrittura fantastica; Alessandra Auditore e Francesca Bottone, scrittrici e musiciste, specializzate in musicoterapia e didattica musicale per la prima infanzia; Marco Dallari, docente di Pedagogia e didattica dell’educazione artistica; Manlio Castagna, scrittore e critico cinematografico, vicedirettore del Giffoni Film Festival; Beniamino Sidoti, esperto di gioco e narrazione, di scrittura creativa e animazione alla lettura; Elisa Mazzoli, scrittrice, premio Nati per Leggere 2018 e collaboratrice della rivista Pimpa; Sergio Olivotti, maestro ed illustratore che ha all’attivo numerosi libri illustrati, mostre e performance; Marisa Vestita, autrice ed illustratrice; Zita Dazzi, giornalista di Repubblica e autrice di libri per ragazzi; Cristina Petit, maestra, illustratrice e scrittrice; Gisella Laterza, giornalista e scrittrice di libri e di viaggi; Patrizia Fulciniti, insegnante e scrittrice calabrese ideatrice della Biblioteca Errante; Assunta Morrone, dirigente scolastica e scrittrice.

Appuntamento dunque al prossimo anno per continuare a raccontare e scrivere un nuovo mondo, con meraviglia, immaginazione, confronto, attraverso la narrativa e l’incontro con i nostri bambini e ragazzi.