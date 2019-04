Cosenza – Maggio Europeo, arrivano le adesioni

Condividi

3a edizione del MAGGIO EUROPEO, crescono le adesioni. C’è anche il contributo del mondo della Scuola e dell’associazionismo all’evento patrocinato dal Parlamento Europeo e che da VENERDÌ 3 per cinque appuntamenti, fino al 31 MAGGIO celebrerà le grandi città europee.

Chi non conosce la storia della PICCOLA FIAMMIFERAIA, del PICCOLO ANATROCCOLO, del SOLDATINO di STAGNO, della PRINCIPESSA SUL PISELLO o de LA SIRENETTA, le fiabe nate dalla penna dello scrittore danese Hans Christian ANDERSEN che dalla seconda metà dell’Ottocento continuano ad essere raccontate ai più piccoli? Saranno le stesse che ispireranno la seconda tappa della rassegna.

Gli aspiranti pasticceri del corso promosso da IMFORMA durante la serata dedicata a COPENAGHEN (VENERDÌ 10 MAGGIO) prepareranno dolci ricette danesi per i bambini. Durante quella serata, infatti, il chiostro di palazzo SAN BERNARDINO sarà trasformato in un luogo da favola, grazie all’estro e alla creatività degli studenti del liceo artistico di ROSSANO.

Organizzata dall’Ufficio comunale Europa, patrocinata anche dalla Rappresentanza in ITALIA della COMMISSIONE EUROPEA e dal Consiglio del WEST DUNBARTONSHIRE (area amministrativa della SCOZIA), l’iniziativa culturale è sponsorizzata da ENGIE.

GLASGOW e WEST DUNBARTONSHIRE il 3 MAGGIO, COPENAGHEN il 10 MAGGIO, VIENNA il 17 MAGGIO, PLOVDIV il 24 MAGGIO, NAPOLI il 31 MAGGIO. Anche quest’anno ogni venerdì esposizioni di video e fotografie, esibizioni artistiche, rappresentazioni teatrali, musical e degustazioni culinarie ospitate nel chiostro del PALAZZO SAN BERNARDINO, nel Centro Storico di ROSSANO e nel Castello Ducale, nel Centro Storico di CORIGLIANO (unica tappa VIENNA) contribuiranno a far conoscere le cinque città europee. L’edizione 2018 del MAGGIO EUROPEO è stata la prima iniziativa che ha visto protagonisti entrambi i territori di CORIGLIANO e di ROSSANO dopo la fusione.