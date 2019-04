Cassano allo Ionio – Obesità, a lezione di sana e corretta alimentazione

Condividi

Occhio al cibo, un workshop rivolto ai più piccoli per imparare a fare la pizza e scoprire bontà e benefici delle erbe officinali.

La lotta all’obesità infantile si combatte con la creatività. A SCUOLA DI SALUTE. È, questo, il titolo del terzo appuntamento della campagna di sensibilizzazione promossa da TERME SIBARITE, OCCHIO AL CIBO, che si terrà LUNEDÌ 29 APRILE alle ORE 10 nel giardino del complesso termale, dove si lavora alla realizzazione di un orto botanico.

È quanto fa sapere l’Amministratore Unico Domenico LIONE precisando che questo nuovo momento di approfondimento sull’educazione alimentare e la nutrizione è rivolto agli studenti delle scuole primarie di CASSANO ALLO IONIO e del territorio.

Dalla prima colazione, passando dal consumo di frutta a merenda, dall’utilizzo di verdure ed ortaggi che colorano i piatti in tavola, fino alla presa di coscienza che le merendine per via dell’alto contenuto di zuccheri e grassi, sono nocive per la salute. Il percorso educativo che TERME SIBARITE intende suggerire parte dal basso e coinvolge il mondo della scuola e le famiglie. L’obiettivo è quello di far svestire della maglia nera che relega la regione tra le prime per obesità infantile.

Coordinati da Lenin MONTESANTO, responsabile comunicazione strategica della società termale di proprietà regionale, interverranno l’Amministratore Unico Domenico LIONE, la biologa nutrizionista Viviana SALMENA,. Lucia BRISCESE medico chirurgo specialista in agopuntura e medicina fisica e riabilitativa e la tecnologa alimentare Virginia DONATO.

Dopo l’incontro gli studenti saranno coinvolti in un vero e proprio workshop sull’utilizzo delle erbe officinali alle quali TERME SIBARITE ha dedicato la prima Carta Regionale. Saranno guidati da Pietro TANGARI, il pluripremiato pizzaiolo PEDRO’S di CARIATI e Angelo ELIA del laboratorio artigianale CUORE DI PASTA di TREBISACCE.

L’evento dedicato ai piccoli consumatori, il terzo della serie, segue a quelli incentrati sul tema della spesa responsabile COSA METTO NEL CARRELLO e NUTRIZIONE È DONNA, focalizzato sull’aspetto dell’alimentazione nelle diverse fasi di vita della donna, dall’adolescenza alla menopausa, nella fase della gravidanza e dell’allattamento.