Unical: il 6 febbraio la presentazione del Fondo Ricerca & Innovazione

“Investire in ricerca e innovazione nelle imprese del Mezzogiorno” è il titolo dell’iniziativa organizzata dall’Università della Calabria in collaborazione con Il MIUR per promuovere nuovi strumenti a favore dell’Innovazione nelle imprese e che avrà luogo mercoledì 6 febbraio, alle ore 10.30, nella Sala University Club, alla presenza dei presidenti di Unindustria Calabria, Mazzuca, della ConfCommercio Calabria, Algieri e delle imprese del territorio.

Durante il convegno sarà presentato il Fondo Ricerca & Innovazione, istituito con i fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, supportato da Banca Europea per gli Investimenti e destinato allo sviluppo di progetti in Ricerca & Innovazione.

Ad essere selezionato dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la gestione del fondo, la cui entità è di 62 milioni di euro, è il Banco di Sardegna in collaborazione con Sinloc SpA.

L’intervento del Fondo, sotto forma di debito ovvero di capitale di rischio, potrà essere richiesto da una pluralità di potenziali beneficiari, per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione che rientrino in una o più delle previste 12 Aree di Specializzazione del P.O.N. Ricerca e Innovazione 2014-2020, che privilegino l’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie ad alta intensità di conoscenza (cd. KETs).

Il Fondo R&I mira al riposizionamento competitivo delle regioni del Mezzogiorno, allo scopo di produrre mutamenti che accrescano la capacità di generare e utilizzare Ricerca e Innovazione di qualità e innescare sviluppo intelligente e sostenibile.