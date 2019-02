Lo Chef Manfredi Bosco in Spagna con i prodotti regionali di qualità

Condividi

Manfredi Bosco, sarà uno dei testimonial dell’iniziativa ITFOOD, per la valorizzazione delle produzioni di qualità regionali, lo Chef Calabrese formatosi tra Londra, Milano, Capri e Roma, sarà prossimamente in Spagna portandosi dietro una valigia zeppa di prodotti calabresi di eccellenza.

Pasta, sardella, freselle, vini, formaggi ed altre meraviglie che saranno presentate ai migliori chef spagnoli, Manfredi Bosco già nel passato ha partecipato a diversi eventi finalizzati alla promozione della cucina italiana e vince il primo premio del Concorso di cucina creativa Madrid fusion – unico italiano tra chef spagnoli. Il testimonial d’eccezione è convinto che la selezione di prodotti calabresi che porterà con sé, possa trovare ampio riscontro nel gusto e nei desideri dei consumatori spagnoli anche in abbinamento a piatti della tradizione spagnola. ITFOOD che ha la sua sede operativa nel centro polifunzionale per l’enogastronomia di Zumpano (Cosenza), si presenta così con una strategia volta alla conquista di nuovi mercati attraverso i migliori interpreti ed ambasciatori di questa terra, gli chef, un percorso di valorizzazione e diffusione di un immagine positiva della Calabria e delle sue migliori produzioni, con l’intendo anche di poter attrarre visitatori che sono sempre più interessati al turismo esperienziale e che troverebbero, un enogastronomia straordinaria, un ambiente ed una natura che tutto il mondo ci invidia ed un clima unico al mondo. Insomma tutti ingredienti che messi insieme possono davvero decretare quel successo che fino ad oggi ha tardato a venire, come dire questa volta proviamo a prenderli per la gola.