La pianista canadese Jennifer Yu a La Città della Musica

Condividi

Dopo i successi dei concerti itineranti nei luoghi produttivi di Corigliano-Rossano, la stagione concertistica de la Città della Musica torna nella sua location convenzionale, la sala concerti del Centro Studi Musicali G.Verdi nell’area urbana di Rossano. La kermesse musicale, giunta alla quattordicesima edizione, ospiterà un Concerto per Pianoforte.Appuntamento da segnare in agenda per sabato 09 Febbraio, ore 19:00, con le performance della famosa pianista canadese di Toronto JENNIFER YU.

L a rassegna musicale “La Città della Musica” è organizzata dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Rossano. In collaborazione con la Pro Loco Rossano “La Bizantina”, con la partnership del Gruppo donatori Sangue “FRATRES” Rossano Francesca Zicarelli O.n.l.u.s., l’associazione White Castle, l’azienda agricola Gallo, il ristorante pizzeria Le Macine, il Centro Ottico Pugliese, la Mondadori Bookstore Rossano, la tipografia Grafosud, Unipol Sai, Kairos e Gabriele Musicalight Equipments.

La Cittadinanza è inviata a partecipare. I concerti della rassegna “La Città della Musica” sono tutti gratuiti.

Jennifer Yu ha conseguito il dottorato in arti musicali presso l’Università di Toronto. Precedentemente ha studiato pianoforte con Lynda Metelsky al Royal Conservatory of Toronto, Germaine Mounier, presso l’École Normale de Musique de Paris e Marietta Orlov durante gli anni dell’Università. Ha inoltre studiato musica da camera con Serge Blanc a Parigi e musica vocale da camera con Cameron Stowe a Toronto. La sua carriera di solista e di musicista da camera le ha consentito di esibirsi in numerosi, acclamati concerti in Austria, Canada, Francia, Italia, Portogallo, Taiwan, and USA. Jennifer è membro del Gordon Institute of Music Learning e della Canadian Federation of Music Teachers’ Associations. Ha fondato ed è co-proprietaria del Suono Music Studio ed è stata membro della facoltà del Children’s Piano Pedagogy Program dell’Università di Toronto fino al 2016. Dal 2018, Jennifer Yu ha cominciato a insegnare educazione dell’orecchio, teoria e composizione con Roberto Maddalena nei corsi online della Muses Academy, in Cina.